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الجاسر: مقاول محطّة قطار الحرمين ملتزم بإصلاحها دون تحمل الدولة للتكاليف

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : السبت 6 فبراير 2021 - 2:20 مساءً
الجاسر: مقاول محطّة قطار الحرمين ملتزم بإصلاحها دون تحمل الدولة للتكاليف

كل الوطن – وكالات: رفــع معالــي وزيــر النقــل رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة المهنــدس صالــح بــن ناصــر الجاســر الشــكر والعرفان إلــى القيــادة الرشيدة، بمناسبة الموافقة الكريمة على قيام مقاول محطة قطار الحرمين السريع بجدة بإصلاح المحطة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية، مثمنًا في حديثه دور جميع العامليـن فـي صناعة النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص وامتنانهـم للدعـم اللامحـدود مـن القيـادة الرشـيدة.

وأكد معالي الجاسر في حديث لوسائل الإعلام حرص حكومـة المملكة في المحافظـة علـى المـال العـام، وعـدم التسـاهل مـع مـن يتحمـل المسـؤولية تجـاه أي حادثـة قـد تقـع –لا قـدر اللـه- خصوصـا فـي نطـاق المشـاريع الوطنية والتنمويــة التــي تهــدف إلى خدمــة الإنســان والارتقــاء بجــودة الحيــاة بوجــه عـام، وخدمة ضيـوف الرحمـن بوجـه خـاص، مضيفـا أن أعمـال إصـلاح المحطـة مـن قبـل المقـاول تنفـذ ضمـن إطـار زمنـي يبلـغ ثمانيـة أشـهر مـع مراعـاة أعلـى مسـتويات الكفـاءة والسـلامة والجـودة، علـى أن تنتهـي كافـة أعمـال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـــ، مشـيراً فـي حديثـه إلـى أن أعمـال المقاول بدأت فعليًا وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، كما بين الجاسر عـزم إدارة المشـروع علـى تشـغيل رحـلات القطـار مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنورة مـرور ًا بجـدة عبـر محطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز الدولـي، ومدينــة الملــك عبداللــه الاقتصاديــة برابــغ، قبــل شــهر رمضــان المبــارك مــن

العـام الجـاري 1442هــ..

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وأوضح الجاسـر أن اتفاقية التسـوية الموقعة بين المؤسسـة العامة للخطوط الحديديــة ومقــاول المشــروع جــاءت بفضــل اللــه أولا ثــم بحكمــة وتوجيهــات القيـادة الرشـيدة، وأضـاف موضحاً إن مـن نتائـج هـذه الاتفاقيـة مـا نشـهده اليــوم مــن قيــام أعمــال إصــلاح المحطــة بهــذه الوتيــرة مــن الجــد والعمــل الدؤوب.

ويأتي هذا مكملا لسلسلة المنجزات الكبيرة المرتبطة بمشروع قطار الحرمين الســريع، كمــا يأتــي داعمــا لتفعيــل كافــة خطــط التوســع فــي رفــع الطاقــة الاسـتيعابية للقطـار فـي أعقـاب الحـادث المؤسـف الـذي تعرضـت لـه محطـة القطار في جدة بعام 2019م، مضيفا أن اتفاقية التسوية مع المقاول شملت العديــد مــن الجوانــب ومــن أبرزهــا تو ّلــي المقــاول إصــلاح محطــة الســليمانية بجـدة بالكامـل خـلال الإطـار الزمنـي المحـدد دون أي تكلفـة علـى الدولـة فيمـا نتـج عـن حادثـة الحريـق، وانتهـاء التحقيقـات، وقيـام المقـاول بتحمـل الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عـن تلـك الحادثة.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقـل الأضخـم والأحـدث في المنطقة، ويسـتهدف المشـروع نقل 60 مليون مسـافر سـنويا عبر خمس محطــات عصريــة تربــط بيــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة مــرورا بمحطــة مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ ومحطـة السـليمانية بجـدة ومحطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز بجـدة فـي مسـار بطـول 450كلـم، وقد شـهدت رحلات القطـار الـذي تتجـاوز سـرعته 300 كلـم فـي السـاعة إقبـالا كبيـرا مـن المواطنين والـزوار والمعتمريـن خـلال العاميـن 2018 و 2019، كمـا نجـح القطار في تسيير رحـلات مخصصـة لنقـل الحجـاج إلـى مكـة المكرمـة فـي العـام 2019م.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407104

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