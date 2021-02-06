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الجامعة العربية تُرحّب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-06T14:44:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : السبت 6 فبراير 2021 - 2:44 مساءً
الجامعة العربية تُرحّب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية

كل الوطن – واس: رحبت جامعة الدول العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعم عربي كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب أبو علي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المُستمرة ومُحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407107

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