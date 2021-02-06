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“الموارد البشرية” تضبط أكثر من 78 ألف مخالفة خلال عام 2020

نفذت أكثر من 843 ألف زيارة تفتيشية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : السبت 6 فبراير 2021 - 10:51 مساءً
“الموارد البشرية” تضبط أكثر من 78 ألف مخالفة خلال عام 2020

كل الوطن – واس: كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر التقرير أن عدد الزيارات الميدانية المنفذة (843,419) زيارة، أسفرت عن ضبط (78,738) مخالفة، بينما تلقت عبر جميع وسائل التواصل معها (79080) بلاغًا واردًا.

وفيما يتعلق بتقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد كشف التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة.

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ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وأوضحت أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق (معًا للرصد)، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407116

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