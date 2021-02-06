مبتعث سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق في نهر

كل الوطن – وكالات: تمكن المبتعث السعودي في مدينة بريستون البريطانية، تركي الشمري، من إنقاذ شخص بريطاني من الغرق في أحد أنهار المدينة.

من جهتها، وجهت زوجة البريطاني وتدعى جيسيكا ويليامز، الشكر إلى الشمري في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، ونشرت صورته وعلقت بأنه “بطل حافظ على حياة زوجي”، كما احتفى مبتعثون في بريطانيا بزميلهم عبر وسم #تركي_الشمري، مؤكدين أن زميلهم سجل موقفًا مشرفًا لأبناء الوطن.

وقد سرد الشمري قصة الحادثة بقوله “دائماً أذهبُ إلى الحديقة الجميلة المجاورة لأستمتع بجمال الطبيعة، وكنت أحضر معي الخبز الذي أجمعه طوال الأسبوع لأطعم الطيور على النهر، وفجأة سمعت صوتاً يطلب المساعدة، فذهبتُ أركض للمساعدة، فوجدت امرأة تبكي وتقول زوجي غرق، فنظرتُ إلى النهر، وشاهدتُ الرجل وهو يغرق في النهر ويصرخ بصوت عالٍ، ويطلب المساعدة، فنزلتُ إلى النهر مسرعاً لمساعدته، وقمتُ برفعه وسحبه إلى الأعلى، مع أن هيئته الجسمية أكبر مني”.

وقال: قمتُ بواجبي كإنسان وكمواطن سعودي عربي، فنحن تربينا في هذا الوطن على تعاليم ديننا الإسلامي، كما لتربية الوالدين دور في غرس العطاء والمساعدة ونشر الخير”.

وتابع: “عندما رجعتُ إلى البيت تفاجأت بكثير من الاتصالات التي أسعدتني، وملأت قلبي بالسرور، وأشكر كل من اتصل، كما أن الشخص الذي أنقذته قام بالاتصال وقدم لي هدية وباقة من الورد، وتلقيت الشكر من الملحقية والسفارة السعودية في بريطانيا”.

وأشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا صاحب السمو الأمير خالد بن بندر بشجاعة الطالب تركي الشمري وخير تمثيله للوطن، وذلك بعد أن تم الاتصال به للإطمئنان على صحته والثناء على شجاعته في إنقاذ المواطن البريطاني Dean Lowe من الغرق، متمنياً لهم جميعاً دوام الصحة.

وقالت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة اليوم “الملحقية الثقافية تفخر دائماً بأبنائها، ومنهم المبتعث #تركي_الشمري الذي أثبت للعالم بأنه خير مثال لأخلاقيات أبناء وبنات الوطن الغالي.. شكراً لك يا تركي”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407120