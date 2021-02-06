تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالمملكة تؤكد على حماية “الصناعات الوطنية” من الإغراق والمنافسة غير العادلةكل الوطنمبتعث سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق في نهركل الوطن“الموارد البشرية” تضبط أكثر من 78 ألف مخالفة خلال عام 2020كل الوطنالنائب العام السعودي يدعو لمراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسواح والزائرينكل الوطنالجاسر: مقاول محطّة قطار الحرمين ملتزم بإصلاحها دون تحمل الدولة للتكاليفكل الوطنفيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مُسنّا!كل الوطنالإطاحة بمهرب باكستاني بحيازته اكثر من 107 كلغ من مخدر «الشبو»كل الوطنمصر.. تطورات كبيرة في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية قد تغير مجرى القضيةكل الوطنالسعودية.. القبض على مواطن إعتدى على سائق ووثق جريمته بالفيديوكل الوطنبالفيديو والصور.. الأمطار والسيول تصنع مشاهد مدهشة في السعودية

المملكة تؤكد على حماية “الصناعات الوطنية” من الإغراق والمنافسة غير العادلة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : السبت 6 فبراير 2021 - 11:24 مساءً
المملكة تؤكد على حماية “الصناعات الوطنية” من الإغراق والمنافسة غير العادلة

كل الوطن – واس: أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة الانتبها إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه من أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.

اقرأ أيضا...
1000 baa53d9ae6 - كل الوطن

وأضافت أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المناسبة والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة على أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407126

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.