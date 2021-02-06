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الكويت.. إحالة قيادي وإشرافي بالديوان الأميري للتحقيق بتهمة الفساد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-06T23:29:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 6 فبراير 2021 - 11:29 مساءً
الكويت.. إحالة قيادي وإشرافي بالديوان الأميري للتحقيق بتهمة الفساد

كل الوطن – وكالات: أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت “نزاهة”، قياديا وإشرافيا في الديوان الأميري، وآخرين إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بتهمة الاستيلاء على المال العام.

ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل إضافية بشأن القضية، لكنها أكدت عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.

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وأعربت الهيئة عن شكرها للمبلغين في ممارسة دورهم في مساعدتها للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

وسبق أن أحالت “نزاهة” قياديين ومسؤولين بقطاعات حكومية مختلفة للنيابة العامة للتحقيق بتهم مشابهة، صدر ببعضها أحكام قضائية وبعضها الآخر ما زال قيد المحاكمة.

المصدر: “الرأي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407130

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