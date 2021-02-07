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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخّخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-07T12:59:45+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 7 فبراير 2021 - 12:59 مساءً
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخّخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة اليوم، أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، باتجاه جنوب السعودية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية السعودية، بأن “الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”.

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وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407140

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