تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالجثث في بوليفيا تتكدس بفعل الموجة الثانية من كوروناكل الوطنشرطة دبي تقبض على بريطانية شتمت زميلتها في الشقة عبر “واتساب”.. والعقوبة ثقيلة!كل الوطنالكويت.. انتحار مصري في مكان عام والأسباب مجهولةكل الوطنالمملكة تؤكد على حماية “الصناعات الوطنية” من الإغراق والمنافسة غير العادلةكل الوطنمبتعث سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق في نهركل الوطن“الموارد البشرية” تضبط أكثر من 78 ألف مخالفة خلال عام 2020كل الوطنالنائب العام السعودي يدعو لمراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسواح والزائرينكل الوطنالجاسر: مقاول محطّة قطار الحرمين ملتزم بإصلاحها دون تحمل الدولة للتكاليفكل الوطنفيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مُسنّا!كل الوطنالإطاحة بمهرب باكستاني بحيازته اكثر من 107 كلغ من مخدر «الشبو»

الجثث في بوليفيا تتكدس بفعل الموجة الثانية من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الأحد 7 فبراير 2021 - 1:38 مساءً
الجثث في بوليفيا تتكدس بفعل الموجة الثانية من كورونا

كل الوطن – وكالات: قال مسؤولون بوليفيون إن الجثث في البلاد بدأت تتكدس، حيث تسببت موجة ثانية شرسة من فيروس كورونا في إنهاك قدرة دور الجنازات والمقابر على استيعاب الضحايا.

وملأت الجثث الملفوفة في بطاطين أو حتى في أكياس من البلاستيك الأزرق دور الجنازات في العاصمة لاباز، وهي أكثر المناطق تضررا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال خورخي سيلفا نائب وزير حماية المستهلك لرويترز إن السلطات عثرت على جثث ملقاة في مرائب السيارات، والأروقة، والممرات بدور الجنازات.

واتهم سيلفا بعض ملاك تلك الدور “بالسعي للاستفادة من القفزة الأخيرة في الوفيات وذلك بقبول أعداد من الجثث تفوق قدرتها على التعامل الآمن معها”.

وقال: “هذا عمل مربح لهذه الشركات، لكنه يعرض صحة السكان أيضا للخطر. ووصف الدور بأنها “بؤر للإصابة”.

لكن أصحاب دور جنازات في إل ألتو، ثاني كبرى مدن بوليفيا، قالوا إن كثيرا من المقابر توقفت عن قبول جثث ضحايا كوفيد-19 مما زاد من معاناتهم.

اقرأ أيضا...

وقالت كارمن أبازا من دار تيلور للجنازات: “نحن في إل ألتو لا نجد مكانا لننقل إليه موتانا”.

وبوليفيا من بين أفقر دول أمريكا الجنوبية وضربت الموجة الثانية من حالات فيروس كورونا نظام الرعاية الصحية المنهك أصلا، مما جعل كثيرا من المستشفيات على شفا الانهيار.

وسجلت بوليفيا 225910 حالات إصابة و10687 حالة وفاة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة بحسب إحصاء لرويترز.

ووصلت حالات الإصابة في الأيام الأخيرة إلى نسبة 80 في المئة من ذروة الموجة الأولى.

ويقول خبراء صحيون في بوليفيا إن عدد حالات الوفاة في يناير هو ثاني أكبر عدد في شهر منذ بدء الجائحة.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407144

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.