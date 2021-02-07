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أمانة المدينة تلزم مقاولاً بإصلاح مركبات متضرري الدائري الثالث

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الأحد 7 فبراير 2021 - 1:48 مساءً
أمانة المدينة تلزم مقاولاً بإصلاح مركبات متضرري الدائري الثالث

كل الوطن – الرياض: أصدرت أمانة المدينة المنورة بيانا توضيحيا حول مقطع فيديو متداول عن وجود حفرة في طريق الملك خالد بن عبدالعزيز “الدائري الثالث” تسببت في الإضرار بمركبات سالكي الطريق، مؤكدة أنه تم استدعاء المقاول المسؤول وإلزامه بتحمل نفاقات إصلاح مركبات المتضررين، وتعويضهم عن الضرر.

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وجاء في البيان شرع المقاول المسؤول عن أعمال الحفر في الطريق المشار إليه في يوم الجمعة 1442/6/23 ه عند تمام الساعة ال 10 مساة بمعالجة مواضع الخلل المرصودة في الطريق بطريقة خاطئة ، قامت فرق الأمانة وآلياتها على الفور بمعالجة الخلل وتوجيه المقاول لاتباع الإجراء اللازم لحل المشكلة مؤقتا في الطريق ، ألزمت الأمانة مقاول المشروع بالتعهد بتنفيذ كافة أعمال صيانة الطريق وتنفيذ السفلتة النهائية وفق المعايير المعتمدة في أعمال الصيانة في الموقع المشار إليه وإنهاء أعمال الطريق في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407151

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