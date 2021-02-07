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السعودية.. إصابات كورونا فوق الـ300 لليوم الـ5 ووزارة الصحة تحذر من زيادة وتيرة تفشي الوباء

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : الأحد 7 فبراير 2021 - 8:21 مساءً
السعودية.. إصابات كورونا فوق الـ300 لليوم الـ5 ووزارة الصحة تحذر من زيادة وتيرة تفشي الوباء

كل الوطن – الرياض: سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الخامس على التوالي أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية زيادة وتيرة تفشي الوباء في أراضي المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 386 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع خمس حالات وفاة جديدة، مقابل أربع وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة منها 6402 حالة وفاة و361515 حالة شفاء و2361 حالة نشطة 408 منها حرجة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي متلفز اليوم من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا (و سجلت هناك خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة).

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كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في المملكة.

وأهاب المتحدث بالمواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرا من خطورة التجمعات في الأماكن العامة.

وأعلن المتحدث أن السلطات الصحية وفرت على مواطني المملكة حتى الآن أكثر من 443 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا.

المصدر: RT + الإخبارية + العربية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407163

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