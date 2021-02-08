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السعودية.. إلغاء إعدام الشاب علي النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحه

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:51 صباحًا
السعودية.. إلغاء إعدام الشاب علي النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحه

كل الوطن – فريق التحرير: ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق الشاب علي النمر وقضت بحبسه 10 أعوام، حسبما أفاد والده محمد النمر.

وكتب محمد النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ألغت المحكمة الجزائية بالرياض، قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات”.

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وأشار محمد النمر إلى الأمر الملكي الصادر بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القصر، وتحديد الحد الأقصى لأحكام السجن ضدهم بما لا يتجاوز 10 سنوات.

وأوضح محمد النمر أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا. وقال إن نجله قضى بالسجن “أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور”.

وألقت السلطات السعودية القبض علي النمر عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال عنف وشغب واسعة النطاق في المنطقة الشرقية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407168

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