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السعودية: منعنا انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:06 صباحًا
السعودية: منعنا انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم

كل الوطن – وكالات: قال أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، إن المملكة قامت بخطوة استباقية أثبتت نجاحها في منع انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم.

وأضاف الأمير خلال ندوة حول “جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة”، أمس الأحد، أن المملكة اتخذت في بداية ظهور الجائحة قرارا مسؤولا بتعليق العمرة وزيارة الحرمين، في وقت تمكنت فيه الجائحة من كثير من دول العالم.

وبيّن أن المملكة استمرت في إصدار عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، من بينها منع التجول للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم، وحققت نتائج إيجابية في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه، بأقل تأثير على مجريات الحياة العامة.

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وقال أمير المدينة، إنه منذ مطلع العام الحالي، تم اعتماد قرار بإلزامية إبراز ما يثبت الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا”، كشرط للدخول للمنشآت الحكومية والخاصة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة العربية السعودية منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة، منها 6402 حالة وفاة، و361515 حالة شفاء، و2361 حالة نشطة، منها 408 حالات حرجة.

المصدر: صحيفة عكاظ

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407174

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