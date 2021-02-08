واشنطن تدعو الحوثيين لوقف أعمالهم العسكرية ضد السعودية وداخل اليمن

كل الوطن – وكالات: دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثي الإرهابية إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: “الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعوهم لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد من معاناة الشعب اليمني”.

كما دعت الخارجية في بيانها الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإلى إظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407177