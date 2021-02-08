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مجلس التعاون الخليجي يعلق على تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-08T12:38:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير7 فبراير 2021آخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:38 مساءً
مجلس التعاون الخليجي يعلق على تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى اليمن

كل الوطن – وكالات: رحب مجلس تعاون دول الخليج العربية بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين مساعد وزير الخارجية تيموثي ليندركينغ لمنصب المبعوث الخاص إلى اليمن.

مجلس التعاون الخليجي يعلق على تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى اليمنوسائل إعلام: بايدن ينوي ترشيح دبلوماسي مخضرم لمنصب مبعوثه الخاص إلى اليمن
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن هذا التعيين “سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216”.

وشدد الحجرف على “أهمية دور الولايات المتحدة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق”، مشيدا بحكمة المبعوث الجديد وقدراته وخبرته في المنطقة.

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وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلعه لـ”العمل معا لتعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة”.

وجاء تعيين الدبلوماسي المخضرم ليندركينغ بين الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن في مستهل ولايته، والتي تشير إلى تغيير واشنطن نهجها إزاء الأزمة اليمنية وتفعيل جهودها لإنهاء النزاع.

وبين هذه الخطوات، قررت إدارة بايدن تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات ووقف دعم عمليات التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، بالإضافة إلى إلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407185

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