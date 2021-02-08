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استئناف محاكمة نتيناهو بحضوره شخصيا قبل 6 أسابيع من الانتخابات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:47 مساءً
استئناف محاكمة نتيناهو بحضوره شخصيا قبل 6 أسابيع من الانتخابات

كل الوطن – وكالات: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة اليوم الاثنين للرد على اتهامات بالفساد، وذلك قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة، نافيا جميع التهم المنسوية إليه.

ومن منصة الاتهام رد نتنياهو على القضاة بخصوص لوائح الاتهام نافيا جميع التهم الموجهة ضده، وسط حراسة مشددة.

كما مثل متهمون آخرون في قضايا الفساد التي يحاكم عليها رئيس الوزراء بتهم تقديم الرشوى.

إلى ذلك رفضت المحكمة طلب نتنياهو أن يمثله فريق الدفاع فقط وطالبت بحضوره الشخصي.

يشار إلى أن هذه المرة هي الثانية فقط التي يحضر بها نتنياهو جلسات محاكمته.

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وكانت المحكمة الإسرائيلية أجلت محاكمة نتنياهو إلى الثامن من فبراير الحالي، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية بعد تفشي فيروس كورونا.

ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالقضية المعروفة بـ “الملف 4000” التي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

واحتشدت مظاهرة ضد نتنياهو أمام مبنى المحكمة، وسط انتشار أمني مكثف للشرطة الإسرائيلية في محيط مبنى المحكمة المركزية في القدس، حيث نصبت الحواجز أمام تقدم المتظاهرين.

كما تظاهر عشرات الأشخاص أمام المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407188

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