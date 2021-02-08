تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطننقاش عائلي انتهى بوفاة وإصابة خطيرة: الأب وابنه وقعوا من الدور الخامسكل الوطنالديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيزكل الوطنتحديد مواقع للتباعد الجسدي في الكورنيش والواجهة البحرية بالخبركل الوطنالصحة السعودية تكشف السبب الرئيسي لارتفاع الإصابات في المملكةكل الوطنالسعودية: منعنا انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالمكل الوطنضجة في السعودية بسبب “عبارة غير مناسبة” في مؤتمر صحفي حول كوروناكل الوطنالسعودية.. إلغاء إعدام الشاب علي النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحهكل الوطنالسعودية.. إصابات كورونا فوق الـ300 لليوم الـ5 ووزارة الصحة تحذر من زيادة وتيرة تفشي الوباءكل الوطنأمانة المدينة تلزم مقاولاً بإصلاح مركبات متضرري الدائري الثالثكل الوطنالرياض: مواطن يوثق حيازته للمخدرات والمسكر​ بمقطع فيديو.. والشرطة تلقي القبض عليه

السعودية: يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا في أي اتفاق مستقبلي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 7:56 مساءً
السعودية: يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا في أي اتفاق مستقبلي

كل الوطن – وكالات: اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق دولي مستقبلي حول تسوية الخلافات مع طهران.

وشدد بن فرحان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، على أن “النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر مليشياته”، مشيرا في هذا السياق إلى الهجمات التي استهدفت مؤخرا “المنشآت المدنية” في المملكة والتي تتهم الرياض قوات الحوثيين بشنها.

اقرأ أيضا...

وقال بن فرحان إن السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتها تجاه “التدخلات الإيرانية” ووضع حد “لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة”.

وأشار وزير الخارجية السعودي في هذا السياق إلى أن “الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي”، معتبرا أنه يجب أن تكون “الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا في أي اتفاق مستقبلي”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407208

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.