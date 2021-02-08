السعودية: يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا في أي اتفاق مستقبلي

كل الوطن – وكالات: اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق دولي مستقبلي حول تسوية الخلافات مع طهران.

وشدد بن فرحان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، على أن “النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر مليشياته”، مشيرا في هذا السياق إلى الهجمات التي استهدفت مؤخرا “المنشآت المدنية” في المملكة والتي تتهم الرياض قوات الحوثيين بشنها.

وقال بن فرحان إن السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتها تجاه “التدخلات الإيرانية” ووضع حد “لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة”.

وأشار وزير الخارجية السعودي في هذا السياق إلى أن “الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي”، معتبرا أنه يجب أن تكون “الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا في أي اتفاق مستقبلي”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407208