شاهد.. بريطانية وصفت مبتعث سعودي بالبطل لإنقاذه زوجها من الغرق (صور وفيديو)

كل الوطن – الرياض: وجهت البريطانية جيسكا ويليامز، الشكر إلى شاب سعودي مبتعث، في منشور على “فيسبوك” وصفته بأنه بطل بعد نجاحه في إنقاذ زوجها من الغرق في مياه نهر ريبل في مدينة بريستون بإنكلترا.

وكتبت زوجة الرجل البريطاني في منشور لها على “فيسبوك”: “هذا تركي إنه بطل ورجل رائع أنقذ حياة دين لوي (زوجها) أنقذ شريكي لم نستطع شكره كفاية واشترى لنا هدايا يا له من رجل متواضع، إننا نريد تقديم العالم له ولكنه رفض هدية دين (مكافأة مالية) عدا البالونات والرسالة وقال إنه يقوم بعمل إنساني، أحبه جدا” وتابعت قائلة “لو لم يكن تركي موجودا وقتها، لكانت حياتي قد تغيرت للأبد”.

وعلق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على الواقعة ونشر صورا لتركي الشمري، قائلا بتعليق على الصورة التي نشرها على “تويتر”: “المبتعث البطل تركي الشمري قام بإنقاذ بريطاني من الغرق، هذه المواقف ليست بغريبة عن أبناء الوطن فتلك من أخلاقنا وتربيتنا منذ الصغر وجسد أخي تركي ذلك بالأفعال ويستحق على موقفه الشكر والاحترام والتقدير والتكريم فنحن نفتخر به وبأمثاله من أبناء الوطن”.

المبتعث البطل #تركي_الشمري قام بإنقاذ بريطاني من الغرق , هذه المواقف ليست بغريبة عن أبناء الوطن فتلك من أخلاقنا وتربيتنا منذ الصغر وجسد أخي تركي ذلك بالأفعال ويستحق على موقفه الشكر والاحترام والتقدير و التكريم فنحن نفتخر به وبأمثاله من أبناء الوطن#المملكة_العربية_السعودية_العظمىpic.twitter.com/s2VT3ZPsAu — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) February 7, 2021 وكان تركي قد صرح لصحيفة “سبق” السعودية عما حدث معه حول الواقعة، وقال إنه اعتاد كل صباح الذهاب إلى حديقة أفينهام بارك بمدينة بريستون، لإطعام الطيور بقايا خبز. وأضاف أنه بينما كان يطعم الطيور صباح الخميس الماضي، سمع صراخ امرأة تستنجد لإنقاذ زوجها الذي سقط بمياه نهر ريبل، حينما كان ينوي إنقاذ كلبه الذي سقط بالنهر أيضا. وتابع الشمري: نزلت إلى مياه النهر القوية وأمسكت بيد رجل ضخم البنية، ودفعته إلى جدار قريب من النهر، وصعدنا معا إلى خارج النهر، عقب ذلك وصلت الشرطة والإسعاف، وبكى الرجل واحتضنني، وشكرني على إنقاذ حياته. المصدر: RT + سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407211