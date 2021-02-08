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المغرب: مقتل 24 شخصا على الأقل في معمل “سري” للنسيج بطنجة غمرته مياه الأمطار

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-08T21:31:26+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:31 مساءً
المغرب: مقتل 24 شخصا على الأقل في معمل “سري” للنسيج بطنجة غمرته مياه الأمطار

كل الوطن – فرانس24: لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم الإثنين في معمل “سري” للنسيج تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإنقاذ محاصرين محتملين. ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة أن تدخل فرق الإنقاذ أسفر عن انتشال جثث 24 شخصا وإغاثة 10 آخرين، بينما يستمر البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين وإنقاذهم.

وقال المصدر نفسه: “عرفت وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية، صباح الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها”. ونقل الأشخاص الذين تمت إغاثتهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

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من جهة أخرى، أعلن عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات. وذكرت وسائل إعلام محلية احتمال حصول تماس كهربائي أودى بالضحايا، من دون أن تؤكد السلطات هذه الأنباء حتى الآن.

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وسبق أن تسببت أمطار غزيرة مطلع كانون الثاني/يناير في فيضانات في شوارع رئيسية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب)، مسفرة عن سقوط 4 ضحايا على الأقل إثر انهيار بيوت كانت آيلة للسقوط، بحسب وسائل إعلام محلية.

تعد الفيضانات “الخطر الرئيسي في المغرب من حيث عدد الضحايا”، بحسب تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (رسمي) في 2016 حول التحولات المناخية.

في أيلول/سبتمبر 2019 توفي 24 شخصا إثر انقلاب حافلة للمسافرين جراء السيول، بينما قتل 7 آخرون في الفترة نفسها إثر فيضان أتى على ملعب عشوائي لكرة القدم أقيم في مجرى واد.

وقضى نحو 50 شخصا في فيضانات ضربت جنوب البلاد العام 2014 وأسفرت عن خسائر مادية.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407215

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