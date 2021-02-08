تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنشاهد.. بريطانية وصفت مبتعث سعودي بالبطل لإنقاذه زوجها من الغرق (صور وفيديو)كل الوطننقاش عائلي انتهى بوفاة وإصابة خطيرة: الأب وابنه وقعوا من الدور الخامسكل الوطنالديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيزكل الوطنتحديد مواقع للتباعد الجسدي في الكورنيش والواجهة البحرية بالخبركل الوطنالصحة السعودية تكشف السبب الرئيسي لارتفاع الإصابات في المملكةكل الوطنالسعودية: منعنا انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالمكل الوطنضجة في السعودية بسبب “عبارة غير مناسبة” في مؤتمر صحفي حول كوروناكل الوطنالسعودية.. إلغاء إعدام الشاب علي النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحهكل الوطنالسعودية.. إصابات كورونا فوق الـ300 لليوم الـ5 ووزارة الصحة تحذر من زيادة وتيرة تفشي الوباءكل الوطنأمانة المدينة تلزم مقاولاً بإصلاح مركبات متضرري الدائري الثالث

السعودية: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:58 مساءً
السعودية: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تمسك بلاده بمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن السعودية “تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية”.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة متمسكة “بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

اقرأ أيضا...

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي كثفت كذلك خلال السنوات الأخيرة اتصالاتها مع السعودية.

لكن المملكة أكدت مرارا أن السلام بينها وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بالتوافق مع مبادرة السلام العربية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407220

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.