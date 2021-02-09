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بالفيديو ..أستاذ فقه في السعودية يوضح حكم “القتل الرحيم” للمريض الميؤوس من شفائه

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:23 صباحًا
بالفيديو ..أستاذ فقه في السعودية يوضح حكم “القتل الرحيم” للمريض الميؤوس من شفائه

كل الوطن – وكالات: أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم ما يطلق عليه ” القتل الرحيم “، لإنهاء عذاب وألم مريض ميؤوس من شفائه طبيا.

وقال الشيخ السبر خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، “إن قتل النفس محرم عموما، ولدى كل البشر، حتى غير المسلم لا يجوز قتله إلا في الحرب”.

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وأضاف أن “أعظم ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة ودماء الناس، فقتل النفس من أعظم الأمور سواء كان مريضا أو صحيحا، فكله محرم”.

وأشار إلى أن “المرض كله كفارة للمؤمن، وما يصيب المؤمن من هم أو غم فهو كفارة له، حتى الشوكة التي يشاكها”، موضحا “أنه يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب، والله أرحم الراحمين فليس رحمة المؤمن أن يَقتل أو يُقتل”.

المصدر: RT+تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407226

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