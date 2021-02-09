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“الداخلية” تعلن عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا بالغرامة والسجن

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:36 صباحًا
“الداخلية” تعلن عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا بالغرامة والسجن

كل الوطن – الرياض: أكَّدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو قام بتداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معاً، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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وفي حال كانت العقوبة المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبتهم بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولهم نهائياً، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

علماً أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخِل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407243

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