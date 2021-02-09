تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“الصحة” ترد على ادعاء مقيمة عربية حول ممارسة مهنة صحية بالمملكة بدون ترخيصكل الوطنتكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً لهيئة الإعلام المرئي والمسموعكل الوطنوفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغموركل الوطن“الداخلية” تعلن عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا بالغرامة والسجنكل الوطنالعواد: التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً ونقلة نوعيةكل الوطنولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصّصةكل الوطنبالفيديو ..أستاذ فقه في السعودية يوضح حكم “القتل الرحيم” للمريض الميؤوس من شفائهكل الوطنشاهد.. بريطانية وصفت مبتعث سعودي بالبطل لإنقاذه زوجها من الغرق (صور وفيديو)كل الوطننقاش عائلي انتهى بوفاة وإصابة خطيرة: الأب وابنه وقعوا من الدور الخامسكل الوطنالديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز

تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 12:48 مساءً
تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

كل الوطن – وكالات: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً بتكليف إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات معالي وزير الاعلام المكلف.

اقرأ أيضا...

وقد استطاعت إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما أسهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لمعالي وزير الإعلام المكلف الذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وتتمتع إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عدداً من الشركات التي من أهمها شركة اي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية.

كما مثلت المملكة في عدد من اللجان منها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407259

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.