مقيمة عربية تدّعي ممارسة مهنة صحية بالمملكة بدون ترخيص.. و”الصحة” تردّ

كل الوطن – وكالات: أوضحت وزارة الصحة أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة وقامت صحة جدة بالتحقيق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به، حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في المركز قبل أكثر من 6 سنوات، ويجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407262