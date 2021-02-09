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“فيسبوك” يحجب مجموعة إسرائيلية شهيرة بسبب احتوائها على “نشاط جنسي”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:35 مساءً
“فيسبوك” يحجب مجموعة إسرائيلية شهيرة بسبب احتوائها على “نشاط جنسي”

كل الوطن – وكالات: حجب موقع “فيسبوك” المجموعة الإسرائيلية الشهيرة “Secret Tel Aviv”، وعزا ذلك إلى احتوائها على “نشاط جنسي”، وفق ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن تقرير لقناة “N12” الإسرائيلية.

وفي حديث لـ”N12″، قال جوني ستارك، مؤسس “Secret Tel Aviv”، وهي مجموعة تضم كل شيء، من فرص عمل، ومعلومات عن الأنشطة السياحية، والحياة الليلية، إلى المواعد للقاء، إن “إزالة المجموعة كان بسبب تهديد المنافسة التي تشكلها على موقع فيسبوك”.

وأشار جوني ستارك خلال حديث مع مجلة “NEXTER” التابعة لـ”N12″، إلى أن مجموعته “تشكل تهديدا لهيمنة فيسبوك في إسرائيل، ونتيجة لذلك، وبعد إطلاق موقع ويب جديد للبحث عن عمل مرتبط بـSecret Tel Avi، تمت إزالة المجموعة في غضون 24 ساعة”.

وأضاف: “هل يمكن أن يكون فيسبوك قد أغلق مجموعتنا لأننا نتنافس مع لوحة الوظائف على الشبكة الاجتماعية؟”

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ورأى ستارك أن “فيسبوك فتح صفحات البيع، والشراء، والتعارف، والبحث عن وظيفة، من أجل إخراج هذه الأعمال من المجموعة، ومنعها من أن تصبح فيروسية ومربحة”.

من جانبه، قال “فيسبوك” إن السبب في حظر المجموعة الإسرائيلية كان منشورا تمت الموافقة عليه في مارس 2020، والذي ظهر في مجموعات الرجال، والصفحات التي حددتها خوارزمية فيسبوك على أنها “إباحية”، وفق ستارك.

وبحسب مؤسس هذه المجموعة، تتكون “Secret Tel Aviv” من أكثر من 300000 عضو، وقد ساعدت في بناء مجتمع من الإسرائيليين المحليين، والزوار من الخارج.

المصدر: “جيروزاليم بوست”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407276

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