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منظمة الصحة العالمية تستبعد فرضية ظهور “كوفيد – 19” بسبب حادثة معملية

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:40 مساءً
منظمة الصحة العالمية تستبعد فرضية ظهور “كوفيد – 19” بسبب حادثة معملية

كل الوطن – وكالات: استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، والخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني، والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر.

وصرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصيني بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) “غير مرجحة إلى حد كبير”.

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وقال بن مبارك في هذا الشأن: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية، تعد غير مرجحة بشكل كبير، لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر. لذلك، لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس”.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407279

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