السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في منتجات جنسية متنوعة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعصابة موزعين تتاجر في منتجات جنسية ممنوعة متنوعة.

وذكرت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بعد التحري والرصد بمساندة الجهات الأمنية، تم الكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة، وتحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

بعد التحري والرصد من قبل "التجارة" وبمساندة الجهات الأمنية، يكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل إدعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/T0ghNRs2kK — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 9, 2021

المصدر: وزارة التجارة السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407283