السعودية.بسبب كورونا.. “الشؤون الإسلامية” تغلق عددا من المساجد

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أنها أغلقت، اليوم الثلاثاء، 12 مسجدا، بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 28 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير، “أنها باشرت اليوم الثلاثاء، إغلاق ثمانية مساجد بمنطقة الرياض، أربعة منها بأحياء مدينة الرياض “طويق -القصر – العريجاء – قرطبة” ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، كما تم إغلاق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، و مسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين” .

وأشارت الوزارة إلى أن “المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، حيث تعمل اللجان المتخصصة في فروع الوزارة من حين الإغلاق بتعقيم المساجد عبر شركات وطنية متخصصة، وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق”.

وجددت “التأكيد على المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء”.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ كافة البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407286