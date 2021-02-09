تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. مقتل رجل أعمال شهير بـ13 رصاصةكل الوطنالسعودية.. تراجع طفيف في إصابات كورونا اليوميةكل الوطنالسعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في منتجات جنسية متنوعة (فيديو)كل الوطنمنظمة الصحة العالمية تستبعد فرضية ظهور “كوفيد – 19” بسبب حادثة معمليةكل الوطنمصر.. رجل أعمال معروف ينفي معلومات متداولة حول اغتيالهكل الوطنمجلس هيئة حقوق الإنسان ينوّه بمنظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلنها ولي العهدكل الوطنقالت إنها عملها بالمملكة دون شهادة طبّ.. “الصحّة السعودية” تردّ على ضجّة الفنانة سامية الطرابلسيكل الوطنتكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً لهيئة الإعلام المرئي والمسموعكل الوطنوفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغموركل الوطن“الداخلية” تعلن عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا بالغرامة والسجن

أمير قطر يمارس الرياضة صحبة بناته في شوارع الدوحة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:30 مساءً
أمير قطر يمارس الرياضة صحبة بناته في شوارع الدوحة (صور)

كل الوطن – وكالات: نشر أمير قطر تميم بن حمد مجموعة صور على موقع “تويتر” صحبة أبنائه وهم يرتدون ملابس رياضية في شوارع الدوحة، إحياء ليوم الرياضي الوطني.

وأرفق الصور بتعليق جاء فيه: “في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا”.

وسيطرت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على احتفالات قطر بهذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير.

اقرأ أيضا...

وتقرر أن تكون جميع الأنشطة الرياضية بشكل فردي، مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة اليوم الرياضي عن تعديل الشروط والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الرياضية لليوم الرياضي للدولة، بناء على قرارات مجلس الوزراء، حول خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407298

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.