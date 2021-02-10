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“يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان”.. شاهد: قصيدة جديدة من الأمير خالد الفيصل لـ”خادم الحرمين”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 10 فبراير 2021 - 8:21 مساءً
“يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان”.. شاهد: قصيدة جديدة من الأمير خالد الفيصل لـ”خادم الحرمين”

كل الوطن – الرياض: كتب الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة أهداها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعنوان “سلمان”.

ونشرت إمارة مكة المكرمة فيديو للقصيدة ، التي استهل فيها الأمير خالد الفيصل بالقول : “يشرفني أن أرفع هذه الكلمات القصيرة التي تعبّر عن كبير تقديري واحترامي وإعجابي لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وقال “الفيصل” في القصيدة:

سلمان يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان

صرت فوق المعالي في سماها والأزمان

نسل من وحد الدار وتمكّن بالمكان

عز الإسلام وديار العروبة والإنسان

من بداية شبابك سلموك العنان

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فارسٍ من صباك الين راس الكيان

ياملكنا، فخرنا، كل ما طال الزمان

أنت راع الطويلة وأنت سر الأمان

فخرنا بالشدايد بالخفا والعيان

وعزنا بالمواجه في ميادين الرهان

انت سلمان ويكفي ما يزودك بيان

انت سلمانها في كل يوم وكل آن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407307

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