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وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي الجديد إلى اليمن الجهود المشتركة لتسوية الأزمة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-10T20:31:44+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 10 فبراير 2021 - 8:31 مساءً
وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي الجديد إلى اليمن الجهود المشتركة لتسوية الأزمة

كل الوطن – وكالات: بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء الوضع في اليمن مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى هذه الدولة، تيموثي ليندركينغ.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن الأمير فيصل بحث مع المبعوث الأمريكي المستجدات على الساحة اليمنية واستعرضا “الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية”.

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وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بحضور السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر.

وتولى الدبلوماسي المخضرم ليندركينغ منصب المبعوث الأمريكي لدى اليمن أوائل الشهر الجاري، في خطوة رأت فيها بعض وسائل الإعلام مؤشرا إضافيا على تغيير نهج واشنطن إزاء الملف اليمني مع بداية ولاية الرئيس جو بايدن.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407313

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