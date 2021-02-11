فنانة كويتية تتخلّى عن الإسلام وتعتنق اليهودية… ومطالبات بمحاكمتها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: لم تمض أيام على إعلان المذيع الكويتي #محمد المؤمن خروجه من الدين الإسلامي واعتناقه المسيحية، لتفاجئ مواطنته #بسمة الكويتية الجميع، وتعلن أيضاً خروجها عن الإسلام واعتناقها اليهودية، اعتقاداً منها بأن الدين الإسلامي يسلب المرأة حقوقها.

وأعلنت بسمة الكويتية هذا الخبر الصادم رسمياً، خلال فيديو مسجل لها نشرته في قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب” مؤكدة أنها قرّرت أيضاً الخروج عن نظام آل صباح.

وحقق هذا الفيديو انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت بسمة الكويتية، على إثره عديداً من التعليقات التي تحمل طابعاً هجومياً حاداً من الكويتيين والعرب، مطالبين إياها بالاعتذار والتراجع عن موقفها، وجاءت تعليقات أخرى تطالب بمحاكمتها بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن المذيع الكويتي محمد المؤمن أعلن اعتناقه الديانة المسيحية وخروجه من الدين الإسلامي، وتسبب هذا الأمر في فتح النار عليه من كثيرين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407319