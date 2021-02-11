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تداول فيديو مشاجرة جماعة لمواطنين في السعودية.. والداخلية تردّ

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 1:43 مساءً
تداول فيديو مشاجرة جماعة لمواطنين في السعودية.. والداخلية تردّ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع الواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مشاجرة جماعية لعدد من المواطنين في جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

الداخلية السعودية وعبر حسابها على سناب شات، نشرت مقطع الفيديو مموها، قائلة في بيان: “تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على كافة أطراف قضية مضاربة جماعية في محافظة جدة وعددهم 5 مواطنين في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر..” في حين تداولت وسائل ومواقع إعلامية مثل “أخبار الوطن” واعادت نشر فيديو بيان الداخلية.

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وتابعت الداخلية السعودي أن المشاجرة وقعت “إثر خلاف مالي نشب بينهم حيث تم ايقافهم جميعا وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولي وأشعرت النيابة العامة اختصاصا”.

من جهتها نشرت إمارة منطقة مكة صورة من فيديو المشاجرة الجماعية المتداول بتعليق قالت فيه: “شرطة منطقة مكة: القبض على (5) مواطنين أثر مشاجرة وقعت في أحد الأحياء السكنية بجدة.. جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407323

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