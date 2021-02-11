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مصدر أمني كويتي يكشف عن أصل وجنسية “بسمة الكويتية” المرتدة عن الإسلام (فيديو + صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 1:48 مساءً
مصدر أمني كويتي يكشف عن أصل وجنسية “بسمة الكويتية” المرتدة عن الإسلام (فيديو + صورة)

كل الوطن – وكالات: نفى مصدر أمني كويتي، صحة ما ذكرته فتاة تدعى ابتسام مهدي المعروفة بـ “الفنانة بسمة” وارتدت عن الإسلام إلى اليهودية، أن تكون كويتية الجنسية.

وأكد المصدر لجريدة “الأنباء” الكويتية أن “ابتسام مهدي عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت الى دولة أخرى قد تكون أوروبية”.

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وكانت ابتسام مهدي الملقبة “بالفنانة بسمة الكويتية” أعلنت ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعلن فيه عن ذلك.

المصدر: جريدة “الأنباء” الكويتية+RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407329

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