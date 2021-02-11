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نجيب ساويرس يكشف سر “شيك المليون جنيه” لأبو تريكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 1:53 مساءً
نجيب ساويرس يكشف سر “شيك المليون جنيه” لأبو تريكة

كل الوطن – وكالات: أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، بأخلاق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبوتريكة، مشيرا إلى أنه لاعب عظيم.

ووجه أحد متابعي السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سؤالا لرجل الأعمال نجيب ساويرس، نقلا عن سمير زاهر رئيس مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا:” أبو تريكة رفض ياخد شيك من نجيب ساويرس بـمليون جنيه .. وقال أخده للمنتخب مش ليا هل ده حصل فعلا يا بشمهندس”.

وأجاب “ساويرس”: في تعليقه على سؤال أحد المتابعين قائلا: “حصل..! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون…”.

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وأضاف: الأساس في أبوتريكة إن أخلاقه عالية ولاعب عظيم إخواني أو مش إخواني..”.

ويعد أبوتريكة أحد رموز الأهلي عبر التاريخ بفضل ما قدمه من عطاءات للنادي الأحمر.

المصدر: twitter/NaguibSawiris

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407334

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