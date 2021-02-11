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النيابة المصرية تُحيل طبيب أسنان متهم بـ”هتك عرض” 4 رجال بالقوة إلى محكمة الجنايات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 1:56 مساءً
النيابة المصرية تُحيل طبيب أسنان متهم بـ”هتك عرض” 4 رجال بالقوة إلى محكمة الجنايات

كل الوطن – (CNN)– قررت النيابة العامة، الثلاثاء، إحالة طبيب الأسنان المتهم بـ”هتك عرض 4 رجال بالقوة” إلى محكمة الجنايات المختصة.

وقالت النيابة المصرية، في بيان، إنها “أمرت بإحالة طبيب أسنان، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة”.

وأضاف البيان أن “النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف”.

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وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة المصرية أنها أمرت بحبس الطبيب على ذمة التحقيقات بعدما تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة.

وأشارت النيابة آنذاك إلى إلقاء القبض على المتهم واستجوابه ومواجهته بالأدلة الفنية التي قدمها المجني عليهم ضده، مضيفة أنها عثرت بهاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه.

وتابعت النيابة بالقول إن المتهم أقر بأنه “يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407337

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