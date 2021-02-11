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سعودي يوثق مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-11T14:13:37+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 2:13 مساءً
سعودي يوثق مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

كل الوطن – سي ان ان: شهدت المملكة العربية السعودية، وبالتحديد منطقة عسير، الثلاثاء، هطول كميات كبيرة من البرد المصاحب لأمطار غزيرة، مما شكّل مشاهد ساحرة للجبال، والمزارع، والطرقات التي اكتست بغطاء أبيض اللون.

ووثقت عدسة المصور السعودي، ماجد القحطاني، صور ومقاطع فيديو جوية تبرز مناطق تساقط البرد شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، والتي اكتست باللون الأبيض.

وتعتبر منطقة عسير بالسعودية من المناطق المطيرة في غالبية فصول العام، ما يحفز متابعة أحوال الطقس، وفقاً لما ذكره القحطاني.

وعن وصفه لمشاهد الجبال والمزارع والطرقات التي اكتست بغطاء أبيض من البرد، قال القحطاني: “مهما وصفت المشهد لن توفيه اللقطات حقه، فما رأته العين لن تصفه صورة أو مقطع فيديو بقدر من عاش الواقع”.

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ويشرح القحطاني أنه من أجل توثيق مثل هذه الأجواء، يحتاج مطاردو الأمطار والعواصف الرعدية إلى عدد لا بأس به من الكاميرات، وأهمها طائرات “الدرون” التي تتميز بقدرتها على التقاط زوايا خاصة يصدر عنها مشاهد مذهلة تسر الناظرين.

وعن ردود الأفعال التي تلقاها عن توثيق المشهد بالصور، يقول القحطاني إنها فاقت التوقعات، خاصة من السكان المحليين الذين أبدوا تقديرهم لتوثيق هذه الأجواء في مركز طبب.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، “واس”، استقبل أهالي مدينة أبها ومركزي طبب والسودة بمنطقة عسير بفرح تساقط البَرد الكثيف وسط ابتسامات الأطفال وتفاعل الأهالي.

وتركزت الأمطار المصاحبة بحبات البرد على سروات منطقة عسير مثل مركزي السودة وطبب ومركز بيحان في بللحمر، إضافةً إلى حي المحالة بأبها، وأجزاء واسعة من محافظتي خميس مشيط وتنومة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407340

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