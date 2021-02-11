بعد اتهامها بالاعتداء الجنسي على شقيقتها.. تحرك سعودي رسمي ضدّ المدونة “أنجل”

كل الوطن – وكالات: أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية أنه جرى التعامل مع القضية التي تعرف إعلاميا باسم “المتحرشة أنجل”.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي على موقع توتير وبعد تداول مقطع مصور لفتاة تتعرض للعنف من قبل أهلها، إلى أنه “تم رصد الحالة في مركز العنف الأسري، وجرى توجيهها إلى لوحدة الحماية الأسرية، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض”.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها ، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 10, 2021

وأضافت التغريدة: “جاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع فيديو مسجل لفتاة شابة ظهرت في بث مباشر بموقع “انستغرام”.

هل فيه اقذر وأحقر من اللي يمارس امراضه مع الاطفال؟ وفوق كذا يصورهم؟

الطفلة واضح انها فعلاً تعاني من سلوكيات اختها الشاذة والموضوع مأثر على نفسيتها من لما قالت: (آخر مرة سويتي لي كذا)!!

يعني الموضوع جالس يتكرر على الطفلة وهي لا حول ولا قوة👎#المتحرشه_انجل#اقبضو_على_المتحرشه_انجل — Ebrahim AlMunif (@altamimi14) February 10, 2021

وتقوم الفتاة بتقبيل أختها الصغيرة عنوة واحتضانها وتقييد حركتها، في حين تبكي الصغيرة وتحاول الفكاك من أختها وتطلب منها مرارا التوقف عن تقبيلها، لتتجاهل الأخت توسلات الصغيرة وتستمر في تقييد حركتها ويديها والاستمرار في تقبيلها على فمها وهي تضحك.

وسرعان ما دشن نشطاء وسم “المتحرشة أنجل”، وهو اسم حساب الفتاة المتهمة على إنستغرام، ليصبح الوسم الأكثر رواجا في السعودية والإمارات، مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليها واتخاذ اللازم بحقها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407351