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بعد اتهامها بالاعتداء الجنسي على شقيقتها.. تحرك سعودي رسمي ضدّ المدونة “أنجل”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-11T14:27:46+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 2:27 مساءً
بعد اتهامها بالاعتداء الجنسي على شقيقتها.. تحرك سعودي رسمي ضدّ المدونة “أنجل”

كل الوطن – وكالات: أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية أنه جرى التعامل مع القضية التي تعرف إعلاميا باسم “المتحرشة أنجل”.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي على موقع توتير وبعد تداول مقطع مصور لفتاة تتعرض للعنف من قبل أهلها، إلى أنه “تم رصد الحالة في مركز العنف الأسري، وجرى توجيهها إلى لوحدة الحماية الأسرية، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض”.

وأضافت التغريدة: “جاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع فيديو مسجل لفتاة شابة ظهرت في بث مباشر بموقع “انستغرام”.

وتقوم الفتاة بتقبيل أختها الصغيرة عنوة واحتضانها وتقييد حركتها، في حين تبكي الصغيرة وتحاول الفكاك من أختها وتطلب منها مرارا التوقف عن تقبيلها، لتتجاهل الأخت توسلات الصغيرة وتستمر في تقييد حركتها ويديها والاستمرار في تقبيلها على فمها وهي تضحك.

وسرعان ما دشن نشطاء وسم “المتحرشة أنجل”، وهو اسم حساب الفتاة المتهمة على إنستغرام، ليصبح الوسم الأكثر رواجا في السعودية والإمارات، مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليها واتخاذ اللازم بحقها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407351

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