تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحقيقة عودة تركي آل الشيخ للاستثمار الرياضي في مصركل الوطنبعد اتهامها بالاعتداء الجنسي على شقيقتها.. تحرك سعودي رسمي ضدّ المدونة “أنجل”كل الوطنسعودي يوثق مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعوديةكل الوطنالنيابة المصرية تُحيل طبيب أسنان متهم بـ”هتك عرض” 4 رجال بالقوة إلى محكمة الجناياتكل الوطنمصر.. معاقبة قاض كبير و13 متهما بينهم مواطنون من دولة عربيةكل الوطنتداول فيديو مشاجرة جماعة لمواطنين في السعودية.. والداخلية تردّكل الوطناكتشاف فيروس كورونا جديد مرتبط بـ SARS-CoV-2 في 5 خفافيشكل الوطن“يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان”.. شاهد: قصيدة جديدة من الأمير خالد الفيصل لـ”خادم الحرمين”كل الوطنمصر.. مقتل رجل أعمال شهير بـ13 رصاصةكل الوطنالسعودية.. تراجع طفيف في إصابات كورونا اليومية

فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 3:02 مساءً
فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق

كل الوطن – وكالات: يوصي الأطباء دائما بتناول بعض المشروبات الصحية على معدة فارغة، التي لها فوائد صحية مختلفة عند تناولها على الريق، ومنها مشروب الحليب بالعسل، فهو صحي وله مزايا مختلفة لعلاج بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها كالإمساك والهضم .

ووفقاً لما ذكره موقع “healthline” إليك فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق:

يساهم في تقوية العظام خاصة وأن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل يساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.

يعالج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.

اقرأ أيضا...

يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة، كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم.

الحليب بالعسل علاج فعال للإمساك المزمن.

يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة.

يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر “الكورتيزول” في الجسم، كما أنه يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407364

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.