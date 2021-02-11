تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“مكافحة الفساد” توقف 65 متهماً بقضايا رشوة وتزوير واستغلال النفوذكل الوطنحقيقة عودة تركي آل الشيخ للاستثمار الرياضي في مصركل الوطنبعد اتهامها بالاعتداء الجنسي على شقيقتها.. تحرك سعودي رسمي ضدّ المدونة “أنجل”كل الوطنسعودي يوثق مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعوديةكل الوطنالنيابة المصرية تُحيل طبيب أسنان متهم بـ”هتك عرض” 4 رجال بالقوة إلى محكمة الجناياتكل الوطنمصر.. معاقبة قاض كبير و13 متهما بينهم مواطنون من دولة عربيةكل الوطنتداول فيديو مشاجرة جماعة لمواطنين في السعودية.. والداخلية تردّكل الوطناكتشاف فيروس كورونا جديد مرتبط بـ SARS-CoV-2 في 5 خفافيشكل الوطن“يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان”.. شاهد: قصيدة جديدة من الأمير خالد الفيصل لـ”خادم الحرمين”كل الوطنمصر.. مقتل رجل أعمال شهير بـ13 رصاصة

وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين المستمر يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-11T19:21:05+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2021 - 7:21 مساءً
وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين المستمر يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية

كل الوطن – د ب أ: قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، إن التصعيد العسكري من قبل الحوثيين ضد محافظة مأرب والذي يدخل يومه الخامس، وكذلك استهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية والتي كان آخرها استهداف مطار أبها المدني بطائرة مسيرة مفخخة “يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية”.

جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك اليوم الخميس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج، في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وثمن بن مبارك اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة باليمن وبتعهدات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد فيها على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية والعمل على تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن .

وأردف بالقول :”في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة اليمنية بإيجابية مع دعوة الرئيس بايدن وجددت التزاماها بالحل السياسي وبعملية السلام، استقبلت المليشيات الحوثية الإرهابية هذه الدعوة بإطلاق الصواريخ البالستية على المدنيين الآمنين في محافظة مأرب(شرقي البلاد) مخلفة بذلك عشرات الشهداء والجرحى”.

اقرأ أيضا...

وأضاف :”يظهر بوضوح كيف تفسر هذه المليشيات دعوات السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي”.

وحذر وزير الخارجية اليمني من “استمرار استهداف المليشيات الحوثية لمدينة مأرب المسالمة والتي تضم ملايين اليمنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة وكذا مواصلة تحشيدها للمقاتلين وإرسالهم لجبهات القتال”.

وأكد أن ذلك يهدد بنسف العملية السياسية وإطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

وطالب بن مبارك، من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف هذا “العدوان الهمجي وإيصال رسائل واضحة لهذه المليشيات بأن استمرار انتهاكاتها ضد اليمنيين لن يمر بدون حساب”.

من جانبه ، أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن اليمن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407372

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.