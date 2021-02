“سأقطع رؤوسكم..” محاكمة أمريكي هدد بقتل بايدن ومسؤولين آخرين

كل الوطن – وكالات: وجه القضاء الأمريكي اتهاما لمواطن أطلق تهديدات لرئيس البلاد جو بايدن، حسبما ذكر بيان نشرته وزارة العدل أمس الخميس.

وتم احتجاز ديفيد كايل ريفز (27 عاما)، وهو من سكان ولاية كارولينا الشمالية، في 5 فيراير، ومثل أمام المحكمة أمس الجميس.

Gastonia Man Charged With Threatening To Kill President Biden

According to federal documents Kyle Reeves called the Whitehouse and said “I am going to (expletive) kill you all, (expletive) the White House. I am going to chop your heads off.”https://t.co/Rx0ufEYXCu

— Ken (@kenlemonWSOC9) February 11, 2021