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“سأقطع رؤوسكم..” محاكمة أمريكي هدد بقتل بايدن ومسؤولين آخرين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 12 فبراير 2021 - 1:40 مساءً
“سأقطع رؤوسكم..” محاكمة أمريكي هدد بقتل بايدن ومسؤولين آخرين

كل الوطن – وكالات: وجه القضاء الأمريكي اتهاما لمواطن أطلق تهديدات لرئيس البلاد جو بايدن، حسبما ذكر بيان نشرته وزارة العدل أمس الخميس.

وتم احتجاز ديفيد كايل ريفز (27 عاما)، وهو من سكان ولاية كارولينا الشمالية، في 5 فيراير، ومثل أمام المحكمة أمس الجميس.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمنطقة غرب كارولينا الشمالية: “بين 28 يناير و1 فبراير عام 2021، اتصل ريفز هاتفيا بالبيت الأبيض عدة مرات وهدد الرئيس بايدن وآخرين”، حيث قال في إحدى المكالمات: “سأقتلكم جميعا، في البيت الأبيض، سأقطع رؤوسكم”.

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وحسب البيان، فإن أحد ضباط الخدمة السرية اتصل بريفز في 1 فبراير وناقش معه مكالمات التهديد. وبعد ذلك عاود ريفز الاتصال به عدة مرات خلال اليوم نفسه و”استمر في تهديد الرئيس وضابط الخدمة السرية وآخرين”. كما اتصل ريفز، حسب السلطات، بشرطة الكابيتول وأطلق تهديدات “بطريقة مماثلة”.

وبعد جلسة المحاكمة، قرر القاضي إبقاء ريفز رهن الاحتجاز، فيما تتولى الخدمة السرية التحقيق في القضية.

يذكر أن تهمة تهديد الرئيس الأمريكي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407398

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