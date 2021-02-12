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القبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا بالقصيم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-12T13:45:07+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 12 فبراير 2021 - 1:45 مساءً
القبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا بالقصيم

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية، ما يعد مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407401

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