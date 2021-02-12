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القبض على مواطنين سرقا مصاغات ذهبية من أحد المنازل في الرياض

تقدر قيمتها بمبلغ 60,000 ريال..

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 12 فبراير 2021 - 8:17 مساءً
القبض على مواطنين سرقا مصاغات ذهبية من أحد المنازل في الرياض

كل الوطن – والرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407412

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