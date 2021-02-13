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في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع محمد متولي الشعراوي تطفو على السطح

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : السبت 13 فبراير 2021 - 12:48 صباحًا
في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع محمد متولي الشعراوي تطفو على السطح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استذكر عشاق الفنانة المصرية الراحلة، شادية، الممثلة والمغنية المعتزلة في ذكرى ميلادها، ومنهم وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: ” الفن يتخطى الخلافات والحدود الجغرافية..”، على حد تعبيرها.

وتابعت الوزارة بالقول: ” في ذكرى عيد ميلادها ال90 جمعت الممثلة شادية الملقبة بدلوعة السينما المصرية في حياتها وبعد رحيلها عشاقا من كل الأديان والانتماءات والقوميات”، حسب قولها.

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وختمت الخارجية الإسرائيلية قائلة: “فلا تستغربوا ان لها مئات الألاف من المعجبين في اسرائيل أيضا. رحلت شادية لكن فنها لا يزال حاضرا”، حسب قولها.

واستذكر عدد من المغردين والمواقع المصرية أبرز ما قدمته الممثلة الراحلة كما تحدث بعضهم عن قصة اعتزالها المتداولة الشهيرة على يد الداعية المصري الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي مقابلة نادرة لها أذاعها برنامج “معكم منى الشاذلي” عام 1993، تحدثت شادية عن قصة اعتزالها وعن استشارتها للشعراوي بشان التوقف عن الغناء، إذ نصحها حينها بأن تبقى مصممة على ارتداء الحجاب واعتزال الفن وقد فعلت ذلك بالفعل.

توفيت الفنانة المصرية في 28 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2017، بعد صراع من المرض، مسدلة الستار على مسيرة من العطاء الفني الذي بقي خالدا في أذهان المصريين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407428

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