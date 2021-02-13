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افتاء مصر “تبيح” زواج المُحلّل لتعود الزوجة لزوجها الأول قبل حذف الفتوى ومستشار المفتي يوضح

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 فبراير 2021 - 8:34 صباحًا
افتاء مصر “تبيح” زواج المُحلّل لتعود الزوجة لزوجها الأول قبل حذف الفتوى ومستشار المفتي يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية عن إباحة زواج المحلل (زواج شخص من امرأة بقصد تحليل عودتها لزوجها الأول بعد الطلاق للمرة الثالثة) تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الفتوى المحذوفة لدار الافتاء المصرية Credit: @EgyptDarAlIfta

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وقالت الإفتاء المصرية في تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، الأحد: “الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثً طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح”، وذلك قبل أن تعود وتحذفها.

وعقّب مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، موضحا سبب حذف الفتوى قائلا: “في صورة نادرة ودي الي نزلت فيها الفتوى بقى وهي مش فتوى هي حاجة قصيرة كانت فتوى قديمة فأخذها بعض الباحثين وحطها في صورة مختصرة ولكن باختصار يوهم بأننا نقول ذلك..”

وتابع قائلا: “أولا نريد أن نقرر أن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل والمحلل له إنما هو زواج غير صحيح وباطل لأن لأنهم يشترطون شرطا غير صحيح وهو أن يحلل هذا الرجل المحلل هذه المرأة للمحلل له..”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407432

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