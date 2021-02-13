د. عبدالمجيد الجلاَّل: أهمية قرار إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف!

في جلسته المُنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2021 قرر مجلس الوزراء إنشاء منصة وطنية موحدة باسم ” المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ” تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص ، وفي الجامعات ، وفق الاستبانة المُصممة لذلك.

بالمناسبة ، سبق أن أشرتُ إلى مقترحٍ مشابه ، في مقالي المنشور قبل نحو خمس سنوات ونيَّف ، تحت عنوان ” مركز وطني موحد للإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة! ورابط هذا المقال : https://www.alriyadh.com/1072988 .

في مقالي هذا ، طرحتُ فكرة إنشاء مركز وطني إلكتروني موحد، للإعلان عن جميع الوظائف المتاحة بالمملكة، يُلزم جميع الجهات الحكومية، والخاصة، والمشتركة، بإعلان وظائفها أولاً، عن طريق هذا المركز! ولا يمنع ذلك، من حقها، في الإعلان عن وظائفها في مواقعها الإلكترونية، أو عبر وسائل الإعلام المُتاحة.

وتحدثتُ كذلك ، عن أبرز معوقات توظيف السعوديين ، ومن أبرزها الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، والضعف العام في استراتيجية التوظيف في القطاع الخاص، فضلاً عن المعوقات المفتعلة المفروضة من جهات بعينها في القطاع نفسه.

هذه المنصة ، سوف تتيح لطالبي العمل ، البحث عن وظائف ، تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم ، وسوف تعمل على إعاقة أجندة بعض الجهات، التي لا تلتزم بالشفافية والعدالة في إتاحة الفرص الوظيفية للجميع .

على سبيل المثال، على موقع إحدى الجامعات في منطقة مكة المكرمة، تمَّ تحديد فترة الإعلان بأربعة أيامٍ فقط ، وتمَّ نشره في مكانٍ غير واضح، في موقعها الإلكتروني، يصعب على الكثير من طالبي العمل الاطلاع عليه .

على أية حال ، لا يمكن للباحثين عن الوظائف ، متابعة كل مواقع الوظائف المتناثرة على الشبكة العنكبوتية ، ومن ثمَّ تبدو أهمية إنشاء منصة للتوظيف ، كمعالجة منطقية لهذا الخلل الوظيفي.

خلاصة القول ، البطالة ، إشكاليةٌ، تعكس واقعاً مأزوماً لجزءٍ مهمٍ من أبناء الوطن، وحجر عثرة أمام طموحاتهم في بناء مستقبلٍ يُحقق لهم الحياة الكريمة، ويسمح لهم بالمشاركة بفعالية في مشروعات وطنهم في النمو والتنمية ، ونأمل أن يكون إنشاء منصة التوظيف ، بداية للإصلاح الوظيفي المنشود من زمن غير قصير .

الصفحة 1 من 2

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407468