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“النيابة”: السجون تقوم بجهود استثنائية في مواجهة فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأحد 14 فبراير 2021 - 4:23 مساءً
“النيابة”: السجون تقوم بجهود استثنائية في مواجهة فيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: إنفاذا لتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا، قامت “دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف” بجولات متفرقة على السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة، ووقفت على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من “إدارات السجون ودور التوقيف” في مواجهة فيروس كورونا والتي ساهمت بتوفيق الله في حماية السجناء والموقوفين من هذه الجائحة.

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وقال وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود إن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيداً بالجهود الوقائية التي تبذلها في هذا الجانب.

ووجه الرشود اعضاء الرقابة بالمتابعة والتنسيق المستمرين مع مدراء السجون ودور التوقيف حيال وجود أية ملاحظات والرفع عنها فورا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407488

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