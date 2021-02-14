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شرطة الرياض: القبض على شخص لتركيبه تجهيزات شبيهة بالمركبات الأمنية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الأحد 14 فبراير 2021 - 5:06 مساءً
شرطة الرياض: القبض على شخص لتركيبه تجهيزات شبيهة بالمركبات الأمنية

كل الوطن – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407499

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