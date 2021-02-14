ارتداء كمامتين يوفّر حماية عالية ضدّ كورونا

كل الوطن – د ب أ: في ظل الأبحاث الجارية للتعرف على كيفية التصدي لانتشار فيروس كورونا، خلص باحثون إلى أن هناك طريقة بإمكانها الحد بشكل فعال من تفشي ذلك الفيروس.

وذكر تقرير لـ “إثين كيم لايزر”، المختص بتغطية شؤون العلوم والتكنولوجيا نشرته مجلة ناشيونال إنتريست الأميريكية أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي المؤسَّسة الوطنيَّة الأميريكية الرائدة في مجال الصحة العامَّة، أكدت أن ارتداء كمامة مزدوجة (قناعان واقيان) في آن واحد، يمكن أن يوفر مستويات عالية للغاية من الحماية ضد انتشار فيروس كورونا الجديد والإصابة به.

وأضاف لايزر أن الباحثين في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استكشفوا الفعالية الشاملة لأساليب ارتداء الكمامات المختلفة من خلال التجارب المعملية، والتي كشفت أنه عندما يرتدي الفرد كمامة واحدة فقط، إما كمامة جراحية أو مصنوعة من القماش، فإنه يمنع حوالي 40% من الجسيمات الفيروسية، ومع ذلك، تبين أن ارتداء كمامة مصنوعة من القماش فوق أخرى جراحية، يمكن أن يمنع نحو 80% من الجسيمات، وأفاد الباحثون بأنه يمكن منع انتقال الفيروس بنسبة 95% عندما يتم ارتداء كمامتين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407502