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عون فوجئ بقرار بقاء العقوبات الأمريكية على جبران باسيل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 14 فبراير 2021 - 8:05 مساءً
عون فوجئ بقرار بقاء العقوبات الأمريكية على جبران باسيل

كل الوطن – “لبنان 24″: أكدت مصادر مقربة من الاميركيين” ان محاولات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التواصل مع الجانب الاميركي من أجل الغاء العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل باءت بالفشل”.

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ولفتت المصادر الى “ان تعويل رئيس الجمهورية على الادارة الجديدة لجو بايدن للتخفيف من الضغط على باسيل في غير محلها، فنتائج الاتصالات فاجأت الرئيس عون لجهة سماعه ان العقوبات باقية مهما تبدلت الادارات”.

وهنا علقت المصادر بالقول ممازحة “ان نتيجة الفحص الاميركي الذي خضع اليه باسيل خلال عهد دونالد ترامب والتي جاءت positive لن تتغير مهما توسط الاخير”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407506

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