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رئيسة الجامعة الإلكترونية تكرم الطالبة المبتكرة أمل البلوي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الأحد 14 فبراير 2021 - 11:29 مساءً
رئيسة الجامعة الإلكترونية تكرم الطالبة المبتكرة أمل البلوي

كل الوطن – الرياض: كرمت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الطالبة المخترعة أمل بنت حامد البلوي، الطالبة في قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية في الجامعة، لتقديمها ابتكارًا مميزًا يخدم المجالات الصحية في المملكة، وهو تقنية أكياس الدم النانوية Nano Blood Bag Technology

وأكدت الدكتورة الصفدي بأن الجامعة السعودية الإلكترونية تعتز وتفتخر بأمل البلوي وانتسابها للجامعة كطالبة في كلية العلوم الصحية قسم الصحة العامة، حيث تعد من الطالبات المتميزات في الجامعة، ومن النماذج الإيجابية التي تؤكد تميز المرأة وتعزز تمكينها في كافة المجالات وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

وأضافت، بأن المرأة السعودية حققت العديد من الإنجازات والمكاسب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله-، والتي ساهمت في إبراز الصورة المشرقة للمرأة السعودية؛ لتعمل مع غيرها من أبناء وبنات المملكة في النهوض بالوطن ودفع مسيرته التنموية في كافة المجالات.

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من جهتها، أكدت البلوي أنها سعيدة بهذا التكريم الذي يدل على حرص إدارة الجامعة بتنمية القدرات لدى أبناءها وبناتها الطلبة الأمر الذي يعزز الانتماء للجامعة، مضيفة أن بيئة الجامعة تسهم في تعزيز عامل الابتكار والمنافسة بين الطلبة لخدمة المجال العلمي والتقدم فيه، وشكرت البلوي رئيسة الجامعة على هذه اللفتة المحفزة والداعمة لها في مسيرتها العلمية.

يُذكر أن أمل البلوي تم تكريمها من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ضمن المتوجين بجائزة المسابقة السنوية “أبدع بفكرة” التي أطلقها مركز الإبداع بوزارة الصحة والتي تهدف إلى استقطاب الأفكار الإبداعية لدى منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة.

وتشغل أمل البلوي حاليًا منصب مدير مشارك في مكتب تحقيق الرؤية، وفريق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، ومستشارة لأسر ذوي التوحد، ومدربة معتمدة، ومُبتكرة في تقنية النانو.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407512

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